Московский "Спартак" лишился шансов на прямое попадание в Лигу чемпионов. Это стало фактом после поражения в дерби от ЦСКА в матче 25-го тура Премьер-лиги - 0:2.

Матч ЦСКА со «Спартаком» получился боевым: опасных моментов в нем было не так много. Все решили два точных удара Николы Влашича. Фото: Михаил Синицын/РГ

Перед принципиальным дерби ЦСКА штормило: чуть более недели назад главный тренер команды Виктор Гончаренко написал заявление об увольнении и уехал в Беларусь. Пока руководство клуба и специалист решали, что делать дальше, в матче с "Динамо" главным был Сергей Овчинников. "Красно-синие" хоть и не набрали три очка (0:0), но показали вполне достойный футбол.

Буквально за несколько дней до противостояния со "Спартаком" стало известно о возвращении Гончаренко. Интересно было понаблюдать за тем, как команда отреагирует на всю эту шумиху. Судя по сегодняшней встрече, армейцы сделали правильные выводы. И достаточно уверенно завоевали три очка. Дубль оформил Никола Влашич.

В послематчевом интервью Гончаренко подчеркнул: его игроки понимали, какой футбол собирается показать соперник. "Важно было лишить их быстрых атак, надо было это устранить. Мы хорошо и правильно оборонялись. Надо признать, что над нами довлел результат, ведь ЦСКА давно не побеждал", - отметил Виктор Михайлович в эфире телеканала "Матч Премьер".

Спросили у Гончаренко и про отъезд в Беларусь. "Можно ли назвать этот шаг маневром, чтобы встряхнуть ребят? Нам нужны любые шаги, чтобы встряхнуть команду", - подчеркнул специалист.

Не сказать, что "Спартак" провалил дерби. Но выглядел он физически не таким свежим, как соперник. Помешало команде Доменико Тедеско и удаление: за удар локтем прямую красную карточку получил Роман Зобнин. И это в концовке встречи, когда гости начали все чаще угрожать воротам Игоря Акинфеева.

ЦСКА прервал серию из семи встреч без побед в Премьер-лиге и фактически лишил спартаковцев шансов на попадание в еврокубки через чемпионат

- Вы знаете Романа едва ли не лучше меня. Обычно он очень спокоен. Что-то должно было произойти по ходу матча, чтобы Зобнин так себя повел. Если такие, как он, теряют контроль, значит, что-то было. Я еще не говорил с ним. Возможно, на него повлияла череда моментов: когда на нем не поставили пенальти, когда Влашич откинул мяч и остался без желтой, - сказал Тедеско.

Чуть резче выступил капитан "Спартака" Георгий Джикия. По словам Джикии, он привык к тому, что арбитры судят не в пользу "красно-белых".

- Спорные решения тоже были. Как всегда, не в нашу пользу. Я уже привык к этому. Мне показалось, что мяч попал в руку защитнику ЦСКА в моменте со вторым голом. Но никто ничего не стал смотреть. Посмотрим, как все будет в Санкт-Петербурге, - рассказал Джикия.

Георгий не случайно сказал о Санкт-Петербурге. Вероятно, теперь, после поражения от ЦСКА, "красно-белым" стоит сосредоточиться на розыгрыше Кубка страны, в полуфинале которого москвичи 19 июля сыграют в гостях с "Зенитом". Кубок - единственный шанс для команды Тедеско не только завоевать в этом сезоне трофей, но и пробиться в еврокубки. За пять туров до конца чемпионата спартаковцы отстают от армейцев на восемь очков. Безусловно, в футболе может произойти что угодно, но вряд ли ЦСКА упустит свое.

Еще ближе к завоеванию чемпионства стал "Зенит". Главный конкурент питерского клуба - "Локомотив" - неожиданно оступился в домашней встрече с "Крыльями Советов" (1:1).

В Черкизове все могло закончиться и поражением хозяев, но одно очко им принес гол Алексея Миранчука уже в компенсированное время. Вообще, игра получилась боевой: два удаления, куча желтых карточек, постоянная борьба.

К слову, "Локомотив" впервые при новом главном тренере Марко Николиче потерял очки. По словам серба, причиной тому стало отсутствие свежести у его игроков из-за тяжелого графика.

- Нам было непросто на третий день после матча в Казани. Нам не хватало свежести, хотя во втором тайме ребята выглядели энергичнее, появились моменты. Важно, что хотя бы одно очко мы взяли, - сказал Николич.

Тем временем лидер "Барселоны" Лионель Месси забил 700-й мяч в профессиональной карьере. Сделал он это в поединке 33-го тура чемпионата Испании дома против "Атлетико" (2:2). Добавим, что в турнирной таблице Примеры каталонцы отстают от лидера "Реала" на одно очко. При этом у мадридцев есть встреча в запасе - с "Хетафе".