Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей

"Важно повышать требования к пользователям услуги каршеринга. Например, путем запрета управлять арендованным автомобилем, если водитель был неоднократно замечен в противоправном поведении за рулем", - отметил генерал.

По его словам, реализовать это можно путем создания каршеринговыми компаниями баз данных нарушителей. В случае необходимости они могут направлять запросы в Госавтоинспекцию для проверки того или иного водителя на предмет лишения права управления и наличия грубых и систематических нарушений правил.

"Увеличение количества каршерингового транспорта закономерно привело к тому, что лица, управляющие прокатными автомобилями, стали чаще попадать в ДТП", - пояснил глава ГИБДД. - "При этом он (водитель каршеринга - прим.) ошибочно полагает, что ПДД при управлении арендованным транспортным средством соблюдать совсем не обязательно. Это, конечно, заблуждение".

Михаил Черников отметил, что, по статистике, в аварии попадают молодые пользователи каршеринга, "которые в силу возраста или небольшого опыта управления автомобилем считают, что "обезличенный" автомобиль можно эксплуатировать в самой жесткой форме".

Также глава Госавтоинспекции сообщил, что каждое третье смертельное ДТП происходит из-за выезда на полосу встречного движения.

"Посмотрите хотя бы на цифры за последние пять месяцев. Главными причинами смертности остаются нарушения ПДД водителями транспортных средств, что привело к гибели практически 85 процентов участников дорожных аварий. Каждое третье связано с выездом на полосу встречного движения, каждое пятое - с нарушением скоростного режима, каждое шестое - с нарушением правил расположения транспортных средств на проезжей части".

При этом с начала года вынесено около 40 миллионов постановлений о штрафах за превышение скорости от 20 до 40 км/ч.

"Если посмотреть на статистику этого года, за 5 месяцев чаще всего водители получали штрафы как раз за превышение скорости от 20 до 40 км\ч (39 миллионов административных штрафов). За превышение от 40 до 60 км\ч - 1,1 миллиона", - сообщил Михаил Черников.

Он отметил, что один миллион штрафов за этот период были выписаны за непристегнутый ремень безопасности. При этом 3 миллиона раз водители игнорировали дорожные знаки и разметку и 1,2 миллиона - стоп-линию, красный сигнал светофора.

"Более 85 процентов штрафов вынесено именно системами фотовидеофиксации. Понятно, что камеры на дорогах дисциплинируют водителей", - заявил глава ГИБДД.