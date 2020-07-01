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01.07.2020 18:00
Рубрика: Легковые авто

Hyundai начал строить в России моторный завод

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Hyundai Motor начал возводить завод по производству автомобильных двигателей в Санкт-Петербурге.

Предприятие расположится рядом с автосборочным предприятием Hyundai в Сестрорецке (производит Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio). Выпускать на нем будут 1,6-литровые бензиновые моторы семейства Gamma (ими оснащаются все три модели).

Фото: www.auto.ru
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Оператором предприятия станет дочерняя фирма Hyundai Wia - подразделение по производству автокомпонентов.

Ожидается, что первые двигатели Hyundai российского производства сойдут с конвейера в октябре 2021 года.

На первом этапе Hyundai Wia Rus собирается производить 240 000 моторов в год, работая в две смены. На нем локализуют производство блока цилиндров, головки блока, а также коленвала. Позднее мощность предприятия увеличат до 330 тысяч моторов в год.

Фото: Пресс-служба Genesis
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Инвестиции в строительство нового предприятия составят порядка 13,1 млрд рублей. Общая площадь завода превышает 36 000 м², там трудоустроят более 500 человек.

Новый завод Hyundai обещает стать одним из крупнейших предприятий по выпуску легковых моторов в России. По мощности он уступит только производству АвтоВАЗа (до 900 000 моторов в год) и Заволжскому моторному заводу (до 450 000 двигателей в год).

#Hyundai