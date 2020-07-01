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01.07.2020 10:20
Рубрика: Легковые авто

Ineos Grenadier: опубликованы официальные фото клона старого Defender

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Ineos Automotive. Фото: Пресс-служба Ineos Automotive.
Фото: Пресс-служба Ineos Automotive.

Компания Ineos Automotive опубликовала фотографии внедорожника Grenadier, который появился на свет в результате фанатичной преданности владельца концерна Ineos Джима Рэтклиффа философии Land Rover Defender прошлого поколения.

Фото: Пресс-служба Genesis
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Сходство Grenadier с Defender, безусловно прослеживается, но можно с таким же успехом сравнить этот автомобиль с любым внедорожником, история которого уходит в далёкое прошлое: прямоугольный дизайн, круглые фары, короткие свесы.

Никаких технических подробностей о новинке Ineos не предоставила. В компании лишь отметили, что на данном этапе они сосредоточены на следующем шаге развития проекта: длительные тесты внедорожника, в ходе которых планируется намотать порядка 1.8 миллиона километров во всех возможных условиях. В Ineos подчеркнули, что тесты "Гренадёра" будут проходить без камуфляжной плёнки, так как после публикации фото в ней нет никакого смысла.

Ранее "РГ" рассказывала, что Ineos Grenadier базируется на раме лестничного типа, имеет неразрезные мосты и двигатели BMWl.

Фото: Пресс-служба Ineos Automotive.