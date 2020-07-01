Свое мнение по поправкам в Конституцию высказали и россияне, живущие в Беларуси

В Беларуси 1 июля прошел основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Участки были открыты в четырех городах. С утра свой гражданский долг исполнил и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев голосовал по поправкам в Конституцию страны в Минске, по месту работы. Наталия Федосенко/ТАСС

- В наборе поправок в Конституцию - по сути план развития нашей страны на ближайшие десятилетия, - подчеркнул Дмитрий Мезенцев в разговоре с журналистами. - Это касается промышленности, властной вертикали. Мы говорим об особом внимании к людям, о социальной защите пенсионеров, о том, чтобы наука была одним из приоритетов развития. Мы впервые прописываем роль волонтеров, некоммерческих организаций. Очень значимо прозвучали дополнения по обеспечению территориальной целостности страны, защиты исторической правды. Затронут ли поправки белорусско-российское сотрудничество?

Чем сильнее Россия, чем успешнее наши союзнические отношения, тем выше потенциал Союзного государства. Заседание союзного Совета Министров пройдет, безусловно, в этом году. Часть вопросов повестки была обсуждена на заседании Группы высокого уровня. Очень важно, чтобы был учтен запрос и одной, и другой стороны на готовность к возобновлению интеграционной работы. К возвращению к дорожным картам по актуализации Союзного договора. Важно не только, сколько карт мы согласовали. Важно, что мы наработали уникальный опыт взаимодействия министерств, ведомств, экспертов, которого раньше не было, во благо Союзного строительства.

В Беларуси зарегистрировано около 105 тысяч проживающих здесь граждан России

Дмитрий Мезенцев прокомментировал также состоявшееся накануне, 30 июня, открытие Ржевского мемориала Советскому солдату с участием Президентов России и Беларуси:

- Наши лидеры подтвердили единство оценки подвига советского народа. То, что была сказана откровенная правда о тех потерях, которые понесла на Ржевском рубеже Красная Армия, тоже важно. Мы не лакируем эту победу, а говорим о том, какой ценой она досталась...

Всего в Беларуси зарегистрировано около 105 тысяч граждан России. Большинство из них достигли 18 лет. Было сделано все, чтобы они могли без проблем проголосовать. Пункты для голосования работали в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве... Помещения для голосования предоставили Посольство и генеральное консульство России, Российский центр науки и культуры, лицей Белорусско-российского университета.

Без затруднений исполнили свой гражданский долг и российские строители, которые возводят сейчас первую в Беларуси атомную электростанцию, для них пункт голосования был открыт поблизости - в городе Островец. Требовался лишь документ, подтверждающий российское гражданство.

Нынешняя кампания по голосованию, конечно же, отличалась от предыдущих - на нее повлияла непростая эпидемиологическая ситуация. По этой причине в Беларуси сейчас практически нет российских туристов и отдыхающих в местных санаториях и домах отдыха, проезжающих транзитом водителей и гостей, а это десятки тысяч человек.

Еще одно важное отличие - при посещении участков для голосования были предусмотрены необходимые меры защиты от коронавируса. Даже пришлось отказаться от так называемого выездного голосования. Пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев пояснил, что все эти шаги соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора и ВОЗ:

- Наш основной приоритет - обеспечить сохранность здоровья и безопасность граждан. Поэтому, перед тем как посетители заходили в избирательный участок, им были розданы одноразовые маски, перчатки и ручки. Полностью соблюдались и меры социального дистанцирования, для чего на пол нанесли специальную разметку. Несмотря на определенные ограничения, сделано все возможное для максимально полного информирования российских граждан о дне и месте голосования. Оно прошло без каких-либо происшествий.