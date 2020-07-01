Президенты России и Беларуси приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату

От Москвы до деревни Хорошево Ржевского района Тверской области - 240 километров по трассе М-9 Москва - Рига. Теперь каждого проезжающего здесь встречает величественная, словно парящая в воздухе, 25-метровая бронзовая фигура Советского солдата. Во взгляде воина - скорбь, мужество, отвага... Это на сегодня один из самых масштабных в Союзном государстве памятников участникам Великой Отечественной войны.

За строительством Ржевского мемориала внимательно следили и россияне, и белорусы. И вот во вторник, 30 июня, состоялась торжественная церемония открытия монумента. В ней приняли участие Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко, ветераны Великой Отечественной войны, Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, губернатор Тверской области Игорь Руденя, помощник Президента РФ Владимир Мединский... Президенты возложили цветы к подножию мемориала и почтили минутой молчания павших героев.

- Мы отдаем дань памяти всем, кто сражался здесь, в полях подо Ржевом, всем, кто, не щадя себя, защищал Отечество, пожертвовал жизнью ради Великой Победы, - заявил Владимир Путин. - Ожесточенные, изнуряющие, отчаянные сражения шли в этих местах долгие месяцы. Борьба велась за каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли. Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная армия. Погибли, были ранены, пропали без вести более одного миллиона трехсот тысяч человек - чудовищная, просто немыслимая цифра...

Президент России отметил, что Ржевский мемориал - еще один яркий символ нашей общей памяти. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в создании мемориала, - структуры Союзного государства, граждан, которые внесли пожертвования на возведение памятника, Российское военно-историческое общество, а также талантливый авторский коллектив: "Это просто замечательная, прекрасная работа".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что открытие мемориала подо Ржевом, торжества в Москве, парад 9 мая в Минске, митинг-реквием в Брестской крепости - все это свидетельства нашей общей победы, память о которой мы будем свято хранить. Это зримая связь времен и поколений, нить, которая соединяет сердца всех участников той страшной битвы, белорусов и россиян.

- С глубочайшей признательностью мы склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех, кто отдал жизнь за свободу нынешних и будущих поколений. Убежден, что Мемориал Советскому солдату подо Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Беларусью, местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов, - отметил белорусский лидер.

- Все очень трогательно, мемориал для меня превзошел самые смелые ожидания, он оказался даже лучше, чем задумка, - поделился впечатлениями Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. - Я не думал, что будет такой грандиозный масштаб.

Ржевский мемориал - один из самых грандиозных в Союзном государстве памятников погибшим

И очень хорошо, что монумент создали именно молодые ребята - скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

По словам Григория Алексеевича, главная идея была - создать памятник именно простому солдату.

- Мой отец Алексей Никифорович здесь воевал. Он летчик, рассказывал, что на земле творилось что-то страшное, это был настоящий кромешный ад. Отец как-то задался вопросом: а почему у нас нет памятника солдату во Ржеве, равного по эмоциональному воздействию и масштабу монументу в берлинском Трептов-парке и в болгарском Пловдиве? Эта мысль меня задела.

Потом я прочел книгу Светланы Герасимовой о Ржеве и понял, что здесь обязательно должен быть памятник, соответствующий подвигу, который совершили наши солдаты, тем жертвам, которые они принесли во имя мира, - рассказал Григорий Рапота. Он особо отметил, что проект получил всестороннюю поддержку Высшего Государственного Совета Союзного государства, президентов двух стран, всех ведомств.

- Некоторые элементы монумента получились даже лучше, чем на макете, - поделился с нами скульптор Андрей Коробцов.

- Я очень доволен, эмоции переполняют, - дополняет коллегу архитектор Константин Фомин. - Правда, немного грустно, что закончилась такая большая работа. Отрадно, что проект получился, что он нравится людям, а главное, нравится ветеранам.

- Мне уже 96-й год пошел, я был на закладке камня и дал себе слово приехать на открытие памятника. И вот дожил, - рассказал ветеран войны Евгений Книга. - Нужно проводить экскурсии на этот мемориал, читать лекции, привлекать на такие мероприятия нас, ветеранов.

- Я сам участник Ржевской битвы и горжусь тем, что в Тверской области теперь есть такой памятник, - сказал Иван Кладкевич. - Я благодарен людям, которые внесли свои деньги на строительство этого памятника, строителям, которые его возводили.

Заместитель министра культуры России Николай Овсиенко ездил на строительство мемориала практически каждую неделю:

- В создании мемориала участвовало очень много людей - строителей, проектировщиков, археологов, историков. Для меня он стал к тому же личным проектом: в ходе работ выяснилось, что родной дядя моей жены здесь сражался. Я обязательно привезу сюда моих детей и внуков, их у меня пятеро, чтобы они поклонились павшим героям.

По словам замминистра Николая Овсиенко, в ближайшем будущем к Ржевскому мемориалу будет проложен туристический маршрут. Пока же грандиозный памятник можно посетить самостоятельно, приехав, например, на своем личном автомобиле...

Фигура воина в процессе работы над проектом менялась: так, первоначально он был "одет" в солдатскую шинель. Фото: Роман Щербенков

из истории вопроса

Идея создания мемориала погибшим подо Ржевом принадлежит ветеранам Великой Отечественной войны. Она была поддержана Союзным государством, Министерством культуры РФ и Российским военно-историческим обществом. В августе 2017 года был объявлен творческий конкурс на лучший проект памятника. На рассмотрение специальной комиссии было представлено 32 проекта из Москвы, Белгорода, Брянска, Иркутска, Клина, Новосибирска, Талдома и Республики Беларусь. Победил творческий тандем скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Молодые мастера вдохновлялись при создании мемориала стихотворением Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом" и знаменитой песней "Журавли" на стихи Расула Гамзатова. Центром композиции стала 25-метровая фигура молодого солдата, которая как будто парит на крыльях журавлей.

К созданию мемориала Андрей Коробцов и Константин Фомин приступили в своей маленькой московской мастерской в Марьиной роще. В течение нескольких месяцев в ней создавался гипсовый макет в масштабе "один к десяти". Потом была арендована огромная мастерская, где и происходила лепка фигуры и журавлей из уникальной голубой глины. Ее понадобилось около 100 тонн.

Параллельно был объявлен конкурс на отлив фигуры солдата из бронзы. Откликнулись пять фирм - четыре российских и одна белорусская. В итоге скульптуру отливали в подмосковном Солнечногорске в литейной мастерской знаменитого скульптора, народного художника РФ Александра Рукавишникова. Для 25-метровой фигуры было отлито 600 элементов. Для этого потребовалось около 80 тонн бронзы.

При поиске места для мемориала были проведены археологические изыскания на предмет наличия воинских захоронений воинов и боеприпасов. Другая проблема - чрезвычайная водонасыщенность местных грунтов. Для устойчивости конструкции были вбиты более тысячи свай. Так как мемориал возводился практически в чистом поле, важно было знать ветровую нагрузку. Для этого специалисты вместе с коллегами из ЦАГИ продули в аэродинамической трубе специально изготовленный макет будущей скульптуры.

Строительные работы на площадке не прекращались ни днем ни ночью. В результате все работы по созданию мемориала были завершены в середине апреля. В связи с эпидемиологической ситуацией открытие памятника было решено перенести с 9 мая на 30 июня.

к слову

На создание мемориала потребовалось 650 млн российских рублей, из них более 500 млн - это народные пожертвования. На бронзовую фигуру солдата 200 млн рублей было выделено из бюджета Союзного государства.

Суммы, поступившие от жертвователей из России, Беларуси и других стран, самые разные - от 50 рублей до 150 миллионов, столько, например, перевел неизвестный меценат. Неизвестных жертвователей очень много, но самое замечательное в том, что в строке "имя и фамилия жертвователя" многие указывали своих родственников-фронтовиков. Например, 94-летняя пенсионерка из Тюмени Анна Родионовна Соловьева перечислила две тысячи, указав фамилию отца, погибшего подо Ржевом в 1942 году. Житель Тверской области Борис Иванович Воробьев, который мальчишкой сбежал на фронт и в 15 лет был награжден медалью "За Победу над Германией", перечислил 25 тысяч рублей. Отец Бориса Ивановича воевал подо Ржевом, а мама и брат пережили оккупацию. Семья Мещеряковых перечислила средства в память о гвардии старшем лейтенанте Рудольфе Адамовиче Массальском, погибшем в декабре 1942-го подо Ржевом. Большой театр перечислил всю выручку за спектакль "Лебединое озеро" - почти 13 млн. Народный артист России Денис Мацуев дал благотворительный концерт, средства от которого также пошли на строительство Ржевского мемориала. Благотворительные концерты прошли не только в России, но и за границей, например, в португальском городе Оэйраш.