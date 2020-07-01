За строительством Ржевского мемориала внимательно следили и россияне, и белорусы. И вот во вторник, 30 июня, состоялась торжественная церемония открытия монумента. В ней приняли участие Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко, ветераны Великой Отечественной войны, Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, губернатор Тверской области Игорь Руденя, помощник Президента РФ Владимир Мединский... Президенты возложили цветы к подножию мемориала и почтили минутой молчания павших героев.
- Мы отдаем дань памяти всем, кто сражался здесь, в полях подо Ржевом, всем, кто, не щадя себя, защищал Отечество, пожертвовал жизнью ради Великой Победы, - заявил Владимир Путин. - Ожесточенные, изнуряющие, отчаянные сражения шли в этих местах долгие месяцы. Борьба велась за каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли. Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная армия. Погибли, были ранены, пропали без вести более одного миллиона трехсот тысяч человек - чудовищная, просто немыслимая цифра...
Президент России отметил, что Ржевский мемориал - еще один яркий символ нашей общей памяти. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в создании мемориала, - структуры Союзного государства, граждан, которые внесли пожертвования на возведение памятника, Российское военно-историческое общество, а также талантливый авторский коллектив: "Это просто замечательная, прекрасная работа".
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что открытие мемориала подо Ржевом, торжества в Москве, парад 9 мая в Минске, митинг-реквием в Брестской крепости - все это свидетельства нашей общей победы, память о которой мы будем свято хранить. Это зримая связь времен и поколений, нить, которая соединяет сердца всех участников той страшной битвы, белорусов и россиян.
- С глубочайшей признательностью мы склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех, кто отдал жизнь за свободу нынешних и будущих поколений. Убежден, что Мемориал Советскому солдату подо Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Беларусью, местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов, - отметил белорусский лидер.
- Все очень трогательно, мемориал для меня превзошел самые смелые ожидания, он оказался даже лучше, чем задумка, - поделился впечатлениями Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. - Я не думал, что будет такой грандиозный масштаб.
И очень хорошо, что монумент создали именно молодые ребята - скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.
По словам Григория Алексеевича, главная идея была - создать памятник именно простому солдату.
- Мой отец Алексей Никифорович здесь воевал. Он летчик, рассказывал, что на земле творилось что-то страшное, это был настоящий кромешный ад. Отец как-то задался вопросом: а почему у нас нет памятника солдату во Ржеве, равного по эмоциональному воздействию и масштабу монументу в берлинском Трептов-парке и в болгарском Пловдиве? Эта мысль меня задела.
Потом я прочел книгу Светланы Герасимовой о Ржеве и понял, что здесь обязательно должен быть памятник, соответствующий подвигу, который совершили наши солдаты, тем жертвам, которые они принесли во имя мира, - рассказал Григорий Рапота. Он особо отметил, что проект получил всестороннюю поддержку Высшего Государственного Совета Союзного государства, президентов двух стран, всех ведомств.
- Некоторые элементы монумента получились даже лучше, чем на макете, - поделился с нами скульптор Андрей Коробцов.
- Я очень доволен, эмоции переполняют, - дополняет коллегу архитектор Константин Фомин. - Правда, немного грустно, что закончилась такая большая работа. Отрадно, что проект получился, что он нравится людям, а главное, нравится ветеранам.
- Мне уже 96-й год пошел, я был на закладке камня и дал себе слово приехать на открытие памятника. И вот дожил, - рассказал ветеран войны Евгений Книга. - Нужно проводить экскурсии на этот мемориал, читать лекции, привлекать на такие мероприятия нас, ветеранов.
- Я сам участник Ржевской битвы и горжусь тем, что в Тверской области теперь есть такой памятник, - сказал Иван Кладкевич. - Я благодарен людям, которые внесли свои деньги на строительство этого памятника, строителям, которые его возводили.
Заместитель министра культуры России Николай Овсиенко ездил на строительство мемориала практически каждую неделю:
- В создании мемориала участвовало очень много людей - строителей, проектировщиков, археологов, историков. Для меня он стал к тому же личным проектом: в ходе работ выяснилось, что родной дядя моей жены здесь сражался. Я обязательно привезу сюда моих детей и внуков, их у меня пятеро, чтобы они поклонились павшим героям.
По словам замминистра Николая Овсиенко, в ближайшем будущем к Ржевскому мемориалу будет проложен туристический маршрут. Пока же грандиозный памятник можно посетить самостоятельно, приехав, например, на своем личном автомобиле...
Идея создания мемориала погибшим подо Ржевом принадлежит ветеранам Великой Отечественной войны. Она была поддержана Союзным государством, Министерством культуры РФ и Российским военно-историческим обществом. В августе 2017 года был объявлен творческий конкурс на лучший проект памятника. На рассмотрение специальной комиссии было представлено 32 проекта из Москвы, Белгорода, Брянска, Иркутска, Клина, Новосибирска, Талдома и Республики Беларусь. Победил творческий тандем скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Молодые мастера вдохновлялись при создании мемориала стихотворением Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом" и знаменитой песней "Журавли" на стихи Расула Гамзатова. Центром композиции стала 25-метровая фигура молодого солдата, которая как будто парит на крыльях журавлей.
К созданию мемориала Андрей Коробцов и Константин Фомин приступили в своей маленькой московской мастерской в Марьиной роще. В течение нескольких месяцев в ней создавался гипсовый макет в масштабе "один к десяти". Потом была арендована огромная мастерская, где и происходила лепка фигуры и журавлей из уникальной голубой глины. Ее понадобилось около 100 тонн.
Параллельно был объявлен конкурс на отлив фигуры солдата из бронзы. Откликнулись пять фирм - четыре российских и одна белорусская. В итоге скульптуру отливали в подмосковном Солнечногорске в литейной мастерской знаменитого скульптора, народного художника РФ Александра Рукавишникова. Для 25-метровой фигуры было отлито 600 элементов. Для этого потребовалось около 80 тонн бронзы.
При поиске места для мемориала были проведены археологические изыскания на предмет наличия воинских захоронений воинов и боеприпасов. Другая проблема - чрезвычайная водонасыщенность местных грунтов. Для устойчивости конструкции были вбиты более тысячи свай. Так как мемориал возводился практически в чистом поле, важно было знать ветровую нагрузку. Для этого специалисты вместе с коллегами из ЦАГИ продули в аэродинамической трубе специально изготовленный макет будущей скульптуры.
Строительные работы на площадке не прекращались ни днем ни ночью. В результате все работы по созданию мемориала были завершены в середине апреля. В связи с эпидемиологической ситуацией открытие памятника было решено перенести с 9 мая на 30 июня.
На создание мемориала потребовалось 650 млн российских рублей, из них более 500 млн - это народные пожертвования. На бронзовую фигуру солдата 200 млн рублей было выделено из бюджета Союзного государства.
Суммы, поступившие от жертвователей из России, Беларуси и других стран, самые разные - от 50 рублей до 150 миллионов, столько, например, перевел неизвестный меценат. Неизвестных жертвователей очень много, но самое замечательное в том, что в строке "имя и фамилия жертвователя" многие указывали своих родственников-фронтовиков. Например, 94-летняя пенсионерка из Тюмени Анна Родионовна Соловьева перечислила две тысячи, указав фамилию отца, погибшего подо Ржевом в 1942 году. Житель Тверской области Борис Иванович Воробьев, который мальчишкой сбежал на фронт и в 15 лет был награжден медалью "За Победу над Германией", перечислил 25 тысяч рублей. Отец Бориса Ивановича воевал подо Ржевом, а мама и брат пережили оккупацию. Семья Мещеряковых перечислила средства в память о гвардии старшем лейтенанте Рудольфе Адамовиче Массальском, погибшем в декабре 1942-го подо Ржевом. Большой театр перечислил всю выручку за спектакль "Лебединое озеро" - почти 13 млн. Народный артист России Денис Мацуев дал благотворительный концерт, средства от которого также пошли на строительство Ржевского мемориала. Благотворительные концерты прошли не только в России, но и за границей, например, в португальском городе Оэйраш.