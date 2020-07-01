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01.07.2020 14:04
Рубрика: В мире

Китай ввел ответные ограничения на работу американских СМИ

Текст: Екатерина Забродина

Между Пекином и Вашингтоном продолжается информационная война. После того, как 22 июня госдеп США ужесточил работу четырех китайских СМИ на территории страны и потребовал сократить их штат, руководство КНР прибегло к зеркальным мерам.

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Как передает CNN со ссылкой на официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня, четыре американские информагентства, включая AP и CBS News, обязаны будут в течение недели предоставить китайскому правительству информацию обо всех своих корреспондентах в Поднебесной, отчет о финансовой и других видах деятельности. "Мы вынуждены прибегнуть к этим шагам, чтобы противостоять необоснованному подавлению китайских СМИ в США. Это исключительно самозащита", - заявил дипломат.

Напомним, что четыре китайских медиа, включая главное государственное агентство Синьхуа, были объявлены властями США "иностранными миссиями" со всеми вытекающими последствиями, включая требования финансовой подотчетности американским чиновникам. Действия Вашингтона "основаны на ментальности времен холодной войны и идеологических предрассудках", заключили в МИД КНР.

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