Клишас: При такой явке легитимность поправок к Конституции будет высокой

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной Закон, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что легитимность поправок будет высокой, учитывая активность голосования в регионах.

"Я уверен, что при таких цифрах, при такой явке уровень легитимности текста Конституции, значение этого текста как Основного Закона для всех граждан страны, для всех уровней публичной власти будет намного-намного выше", - сказал он в среду в информационном центре Центризбиркома.

Сенатор напомнил, что действующую Конституцию на референдуме 1993 года поддержали 33 млн россиян. "Но не будем предвосхищать события, посмотрим на результаты", - добавил он.

По мнению Клишаса, граждане хорошо осведомлены о содержании поправок. К такому выводу он пришел по итогам встреч с избирателями в своем регионе - Красноярском крае. Отчасти этому способствовал режим самоизоляции, отметил парламентарий, граждане получили дополнительное время, чтобы ознакомиться с изменениями и выработать отношение к ним.

И хотя новые нормы написаны специальным юридическим языком, "суть предложений - это именно позиция людей, то, что они высказывали". "Этим объясняется и такое внимание к блоку социальных поправок, к тематике социального государства", - отметил сенатор.

"В центре Конституции должен стоять человек с его представлением о том, что справедливо и как должна развиваться страна", - заявил Клишас.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня. За шесть дней в нем приняли участие 55,22% россиян. Всего же на территории России зарегистрировано порядка 108 млн избирателей.