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01.07.2020 13:04
Рубрика: Digital

Компьютеры Apple атаковал вирус-шифровальщик

Текст: Иван Черноусов

Система Mac OS считается одной из самых защищенных, тем не менее, и здесь встречаются вирусы. Издание 9to5mac сообщает, что появилось новое вредоносное ПО под названием EvilQuest.

Фото: Istock
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Оно распространяется через популярные торрент-трекеры и содержится в дистрибутиве приложения Little Snitch. Как только пользователь открывает PKG-файл, на компьютер загружается вирус-шифровальщик, а сообщение на экране говорит о том, что владелец обязан заплатить 50 долларов за восстановление данных, иначе они будут удалены через три дня.

Это вредоносное ПО никак нельзя удалить из системы, поэтому специалисты рекомендуют восстановить компьютер из резервной копии. Если таковой не имеется, поможет только полный "сброс" Mac до заводских настроек. Поэтому никогда не ставьте на компьютер пиратские приложения: кроме того, что это нарушает закон, вы можете лишиться важных данных, которые будет трудно восстановить.

Digital Интернет Компании Информационные технологии Apple

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