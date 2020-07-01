Кому выгодно платить за свет по многоставочному тарифу

Двух- или многотарифная оплата электроэнергии выгодна только если изменить свои привычки, считает эксперт проекта Минфина по повышению уровня финансовой грамотности Екатерина Сушко.

Для оптимизации энергопотребления дома недостаточно просто установить "умные" счетчики, розетки и прочее оборудование. "Если вы привыкли стирать по мере необходимости, в комнатах всегда горит свет, то с переходом на многотарифную оплату суммы в квитанциях могут только возрасти", - говорит эксперт.

Наиболее энергозатратными из бытовых приборов считаются стиральные и посудомоечные машины (1,0-2,0 кВт), электроплиты и духовки (1,0-6,0 кВт), хлебопечка, утюг. Если вы готовы использовать их в ночное время, то многотарифная оплата будет выгодна.

Допустим, московская семья, в квартире которой установлена газовая плита, стирает раз в три дня и через день использует посудомоечную машину. С 1 июля, как сообщает Мосэнергосбыт, по одноставочному тарифу (когда стоимость электричества не зависит от времени суток) за киловатт нужно платить 5,66 рубля, при двухтарифном учете днем 6,51 рубля, ночью (с 23.00 до 7.00) по 2,32 рубля. При самых грубых подсчетах в месяц на стирку и мытье посуды семья тратит 212 рублей. Если же оба эти процесса перенести на ночное время, затраты за месяц составят порядка 87 рублей, то есть эти расходы снизятся на 60%.

Однако, если семья перейдет на двухтарифный учет, но продолжит мыть и стирать днем, то расходы на это только возрастут - до 244 рублей ежемесячно.

А есть еще и многотарифный учет. Например, в Москве можно платить за свет ночью 2,32 рубля (столько же, сколько при двухставочном тарифе), больше днем (5,66 рубля за киловатт), а в пиковые часы - с 7 до 10 часов и с 17 до 21 часа - по максимальному тарифу в 6,79 рубля. Включение энергоемких приборов в пиковые часы печально скажется на семейном бюджете.

"Личный комфорт и сбережение денег, к сожалению, не всегда пересекаются, - отмечает Екатерина. - Например, если вы привыкли часто пить горячий чай и кипятите воду электрочайником (он потребляет в среднем 1,0-2,0 кВт), а не на газу, что в разы дешевле, то придется решать, что важнее".