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01.07.2020 17:15
Рубрика: Власть

Константин Косачев: Нынешнее голосование устроено максимально удобно

Сенатор от Марий Эл Константин Косачев приехал в Йошкар-Олу, чтобы проголосовать по поправкам в Конституцию России.

"Чтобы добраться до избирательного участка номер 15 в городе Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, мне пришлось в течение дня проехать через пять субъектов Российской Федерации", - написал сенатор в Facebook.

Фото: RT/youtube
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По словам Косачева, голосование по поправкам очень удобно устроено.

"Нынешнее голосование устроено максимально удобно: шесть дней накануне, выходной день сегодня, возможность проголосовать электронно, в том числе для москвичей", - отметил он.

Сегодня, 1 июля, последний день, когда россияне могут проголосовать по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны. Высказать свое мнение гражданам предложено в помещениях участков и на дому. Дистанционное голосование в двух регионах уже завершилось.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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