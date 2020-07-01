Константин Косачев: Нынешнее голосование устроено максимально удобно

Сенатор от Марий Эл Константин Косачев приехал в Йошкар-Олу, чтобы проголосовать по поправкам в Конституцию России.

"Чтобы добраться до избирательного участка номер 15 в городе Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, мне пришлось в течение дня проехать через пять субъектов Российской Федерации", - написал сенатор в Facebook.

По словам Косачева, голосование по поправкам очень удобно устроено.

"Нынешнее голосование устроено максимально удобно: шесть дней накануне, выходной день сегодня, возможность проголосовать электронно, в том числе для москвичей", - отметил он.

Сегодня, 1 июля, последний день, когда россияне могут проголосовать по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны. Высказать свое мнение гражданам предложено в помещениях участков и на дому. Дистанционное голосование в двух регионах уже завершилось.