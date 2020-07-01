Крупный пожар в Красногорске потушен

Пожарные ликвидировали открытое горение в промзоне в деревне Гольево городского округа Красногорск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар вспыхнул в районе 14 часов дня в ангаре с покрышками и мусором. Площадь возгорания составила 2,2 тысячи квадратных метров, строение частично обрушилось, однако пламя не перекинулось на соседние здания. К 17 часам открытое горение было ликвидировано.

Всего в ликвидации пожара участвовали более 60 спасателей и 19 единиц техники. По предварительной информации, никто не пострадал.

В настоящее время на месте пожара проводится проливка и разборка конструкций.