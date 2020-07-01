Лионель Месси забил 700-й мяч в карьере

Лидер "Барселоны" Лионель Месси во второй раз вывел каталонцев вперед в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (2:1).

В начале второй половины аргентинец реализовал пенальти, забив, тем самым, 700-й мяч в карьере. Из них 630 Месси провел в составе "сине-гранатовых", 70 - в национальной команде. Кроме того, Лионель вышел на чистое второе место по голам с пенальти в Примере. Здесь форвард уступает только бывшему игроку "Реала" Криштиану Роналду (61 гол).

Остается добавить, что Месси лидирует в списке лучших бомбардиров испанского первенства с 21 забитым мячом.