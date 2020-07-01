Министр образования Бразилии ушел в отставку через 5 дней после назначения

Министр образования Бразилии Карлос Альберто Декотелли поставил своеобразный рекорд. Как отмечают местные СМИ, в отставку он подал уже через пять дней после назначения, не успев даже официально вступить в должность.

На этот шаг Декотелли пошел в связи с разразившимся скандалом. Выяснилось, что данные, которые он указал в резюме, не соответствуют действительности. Сначала частный бразильский университет - Фонд Жетулиу Варгаса - опроверг данные, что Декотелли преподавал у них. Затем представители двух зарубежных вузов - аргентинского Национального университета Росарио Франко Бартоласси и германского Вуппертальского университета - заявили, что он никогда не получал у них научные степени, хотя это было отражено в его резюме.

Все это вызвало недовольство президента Жаира Болсонару, и Декотелли поспешил подать в отставку. "Нельзя допускать ситуацию, в которой правительство будет вынуждено отвечать на вопросы об этих нестыковках в моем резюме. Это делает мое пребывание в должности невозможным", - заявил уже бывший министр.

Стоит отметить, что Декотелли стал уже четвертым министром образования Бразилии, покинувшим этот пост за последние полтора года. Его предшественник Абрахам Вайнтрауб подал в отставку после того, как суд приговорил его к штрафу за то, что он принимал участие в публичных мероприятиях, не используя маску, как того требовали власти столичного региона.