Минск: Вступило в силу соглашение с ЕС об упрощении визового режима

Укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания между народами, констатируют белорусские обозреватели, будет способствовать вступившее в силу с 1 июля соглашение об упрощении выдачи виз и соглашение о реадмиссии, заключенное между РБ и Европейским союзом.

Документ, прежде всего, облегчает для граждан Беларуси получение краткосрочных виз для въезда в ЕС, поскольку визовый сбор снижается до 35 евро и отменяется для определенных категорий путешественников, напоминает БЕЛТА. Снижаются и максимальный размер сбора за обслуживание и срок, в который консульства принимают решения по заявлению о выдаче визы. А несколько категорий граждан смогут получать многократные визы со сроком действия до пяти лет. При этом им придется предоставлять меньше документов, подтверждающих цель поездки.

Что касается соглашения о реадмиссии, то оно, поясняют эксперты, предусматривает, что обе стороны будут должны осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.

Кроме того, в документе закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство Брюсселя об оказании Минску технической и финансовой поддержки в этой области.

Как уже информировал "СОЮЗ ", соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, были подписаны в самом начале января в бельгийской столице. После чего они были ратифицированы парламентом Беларуси и одобрены депутатами ЕП.