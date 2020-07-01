Можно ли избежать штрафа за наезд на стоп-линию, сдав назад

Наезд на стоп-линию на перекрестке, совершенный случайно или нет, одно из самых распространенных нарушений на городских дорогах. Часть 2 статьи 12.10 КоАП РФ предупреждает, что, если водитель не выполнил требование правил дорожного движения и не остановился перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика, ему грозит штраф в размере 800 рублей.

Не стоит забывать, что стоп-линия не только физически находится на перекрестке или перед пешеходным переходом, ее присутствие на дороге отмечает еще и знак 6.16. И об этом надо помнить, так как списать на то, что линии не видно из-за снега или из-за того, что она просто стерлась, увы, не получится.

Итак, как уже было упомянуто, стоп-линия и камера, следящая за ней, чаще всего находятся на регулируемых перекрестках. И за нарушение правил в этом случае водителю полагается штраф в размере 800 рублей. На нерегулируемом перекрестке также часто наносят стоп-линию, ставят камеру и знак 2.5 "Движение без остановки запрещено". За нарушение правил стоп-линии в этом месте водителя могут наказать по части 1 статьи 12.16 КоАП, где предусмотрено или предупреждение, или штраф в размере 500 рублей.

Куда более суровей может быть наказание за наезд на стоп-линию, расположенную у железнодорожного переезда. Если камера зафиксирует нарушение правил в этом месте, то автомобилист будет наказан по части 1 статьи 12.10 КоАП штрафом в размере 1000 рублей. Кстати, если такое нарушение зафиксирует инспектор, то он имеет все основания лишить водителя права управления автомобилем на срок от 3 до 6 месяцев.

И так как проезд по стоп-линии фиксируют дорожные камеры, а для них не важно, видна линия или она истерлась или покрылась грязью или снегом и из-за этого стала неразличимой. Камера ориентируется по фотометкам, относительно них фиксирует положение машины, а именно ее передних колес. Кроме этих сведений система учитывает и время включения запрещающего сигнала светофора. На основе этого и регистрируется нарушение, если оно, конечно, было.

Часто бывает, что автомобилист не успел своевременно остановится перед стоп-линией и заехал на нее передними колесами. В этом случае пытаться исправить ситуацию - отъехать назад и надеются, что камера не заметит - бессмысленно.

Если в направлении автомобилиста уже загорелся запрещающий сигнал светофора, система видеофиксации автоматически зарегистрировала нарушение. То есть "отползти" тихо назад не получится: в данном случае камера зафиксирует изменения положения автомобиля относительно фотометок при горящем красном свете светофора и "оформит" штраф. Более того, если сотрудник ГИБДД увидит, что водитель автомобиля, наехавший на стоп-линию, пытается сдать назад, он имеет основания наказать такого водителя штрафом в 500 рублей. В этом случае инспектор может трактовать такие действия, как езду задним ходом, а этот маневр на перекрестках запрещен правилами дорожного движения и наказывается штрафом согласно части 2 статьи 12.14 КоАП.

Некоторым автомобилистам приходит в голову другое непопулярное и весьма опасное на дороге решение: проехать стоп-линию, не останавливаясь на перекрестке и игнорируя сигнал светофора. Такое способ уйти от штрафа за наезд на стоп-линию выглядит безрассудным. Ведь за проезд на запрещающий сигнал светофора по части 1 статьи 12.12 КоАП можно получить 1000 рублей штрафа, а по части 3 той же статьи при повторном проезде на запрещающий сигнал светофора, замеченный сотрудником ГИБДД, - наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей или в виде лишение водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев.

Так что вывод определенно один: если водитель и наехал на стоп-линию, то дешевле и безопаснее ничего не предпринимать, чтобы уклониться от штрафа, а честно заплатить за это нарушение.