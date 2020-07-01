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Обязаны ли белорусы в России получать СНИЛС?

"Приехал к дяде в Россию в гости еще до коронавируса, решил остаться. Дядя говорит, что для дальнейшего проживания в России мне необходимо оформить СНИЛС. Так ли это и сколько будет стоить его оформление? Олег П.".

Оформление страхового номера индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) не является обязательным условием для проживания белоруса в России.

Однако вам необходимо знать, что белорусы, так же, как и россияне, работающие по трудовым договорам, должны иметь СНИЛС в обязательном порядке. Потому что большинство работодателей просто не принимают на работу сотрудников, не имеющих персонального страхового номера. Кроме того, это далеко не единственная причина, по которой следует получить СНИЛС, есть еще масса других. Например, возможность получения различных льгот и государственных услуг. СНИЛС, например, нужен для регистрации на сайтах, предлагающих государственные услуги, и так далее.

Получить его несложно, и оформление его абсолютно бесплатное. На сегодняшний день существует два основных способа получения СНИЛС.

Первый - если вы устраиваетесь на работу, то СНИЛС оформляет работодатель. Второй - оформляете его самостоятельно.

Для самостоятельного оформления СНИЛС вам необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту временной или постоянной регистрации. Из документов понадобятся заявление-анкета, гражданский паспорт и свидетельство о регистрации.

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Надо ли в Беларуси платить подоходный налог с дарственной из России?

"Сама россиянка, но сейчас живу в Беларуси и имею вид на жительство. Моя бабушка оформила дарственную на свою квартиру в России. Надо ли мне платить какой-либо налог за нее в Беларуси или надо заплатить его в России? Анна Т.".

Белорусское и российское налоговое законодательство в этом вопросе имеют одинаковую позицию.

Так, объектом обложения подоходным налогом в Беларуси не признаются доходы, полученные от операций, связанных с имущественными и неимущественными отношениями физических лиц, состоящих между собой в отношениях близкого родства или свойства опекуна, попечителя и подопечного. Исключение составляют доходы, полученные в результате заключения между ними трудовых договоров, договоров купли-продажи или иных гражданско-правовых договоров, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

К близким родственникам относятся: родители или усыновители, дети (в том числе усыновленные), родные братья и сестры, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, внуки, супруги. Так что доход в виде квартиры за пределами Беларуси, полученный вами в дар от близкого родственника - бабушки, подоходным налогом не облагается и платить ничего не надо.

В России так же, если вы получили имущество в дар от члена семьи или близкого родственника - бабушки, платить подоходный налог не нужно.