Обновленный Volkswagen Tiguan: мощь, электричество и цифровизация

Volkswagen представил обновлённый Tiguan - самый продаваемый кроссовер бренда. Модель, как и ожидалось, получила новую переднюю часть с решениями от восьмого поколения Golf, пересмотренный салон, новые опции и ассистенты. Также в арсенале Tiguan появились гибридная установка и "заряженная" R-версия.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Передняя часть действительно пересмотрена основательно: рестайлинг затронул не только решётку радиатора, бампер и фары, но и капот и крылья.

В стандартной комплектации автомобиль оснащён светодиодной оптикой, опционально можно заказать Tiguan с матричными фарами. Задняя часть преобразилась за счёт фонарей с новой графикой, бампера и оформления выхлопной системы. И, разумеется, обновлённый Tiguan стал носителем нового двухмерного логотипа бренда.

Tiguan получил новое рулевое колесо с сенсорными вставками управления, мультимедийную систему MIB3 последнего поколения без физических "крутилок" и клавиш, сенсорный блок настроек климат-системы, цифровую комбинацию приборов и интеллектуальный круиз-контроль, который может ориентироваться на скорости до 210 км/ч.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Моторная гамма обновлённого Volkswagen Tiguan пока раскрыта не полностью. Известно, что в неё войдут модернизированные с точки зрения экологии двигатели, в числе которых дизель 2.0 TDI мощностью 150 л.с.

Также европейцы получат Tiguan R, оснащённый 320-сильной "турбочетвёркой", 7-ступенчатой трансмиссией DSG, полным приводом с системой векторизации крутящего момента и рядом доработок подвески, рулевого управления и тормозов.

Подзаряжаемый гибрид Tiguan eHybrid мощностью 245 л.с. позволяет проехать на электричестве порядка 50 км и разгоняться до 130 км/ч.

Продажи в Европе начнутся осенью 2020 года. Цены и комплектации объявят позднее.