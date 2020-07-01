Опубликован предпремьерный тизер клона старого Land Rover Defender

Вместе с опубликованным изображением компания Ineos сообщила дату премьеры модели - она состоится 1 июля 2020 года.

Напомним, фанат классических "Дефов", владелец крупнейшего нефтехимического концерна Ineos Джим Рэтклифф попытался выкупить у Land Rover права на производство оригинального Defender, но получил со стороны автопроизводителя категорический отказ. Рэтклифф не отчаялся и, имея немало миллиардов, открыл подразделение Ineos Automotive, которое занялось разработкой внедорожника Grenadier.

Ineos Grenadier окрестили преемником оригинального Land Rover Defender. Известно, что он базируется на раме лестничного типа, имеет неразрезные мосты, пружинную подвеску, кузов из алюминия, силовые агрегаты BMW и, само собой, квадратный дизайн, часть которого Ineos продемонстрировала на финальном предпремьерном тизере.

Сколько будет стоить новинка, пока неизвестно. В год Ineos Automotive планирует продавать до 25 тысяч автомобилей.