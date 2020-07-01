Асафов: В Москве не выявлено серьезных нарушений в ходе голосования

Серьезных нарушений на участках в Москве по голосованию по изменениям в Конституцию РФ не обнаружено. Такое заявление сделал официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов. По его словам, голосование в городе проходит в штатном режиме.

Он отметил: "Как видно и по камерам видеоконтроля, и по сигналам от наблюдателей, людей на участках больше, чем, например, в выходные дни, так как сегодня основной день Всероссийского голосования по вопросу изменения Конституции РФ. Каких-то значимых нарушений на 14:30 в Москве не выявлено, хотя группа разбора сидит с самого раннего утра и будет сидеть до последнего сигнала, думаю, это продлится до поздней ночи. Она разбирает каждый сигнал, каждый случай, который поступает от наблюдателей, либо они видят это в процессе мониторинга социальных сетей или СМИ, все разбирается, но серьезных нарушений не зафиксировано".

Такие же выводы делают и другие многочисленные эксперты и наблюдатели за голосованием по поправкам в Конституцию РФ.