Начался решающий день голосования по поправкам в Конституцию РФ

С восьми утра 1 июля по местному времени на всей территории России стартовал основной, решающий день голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны.

Голосование было назначено на этот день указом президента России Владимира Путина. 1 июля объявлено нерабочим днем. Гражданам предстоит ответить на вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" Поправки вступят в силу лишь в том случае, если более половины участников голосования выберут ответ "Да".

Накануне к россиянам обратился глава государства, инициатор изменений в Основной Закон. "Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и которую хотим передать нашим детям и внукам", - сказал Владимир Путин.

"Поправки к Основному Закону - в случае вашей поддержки - закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии", - подчеркнул он и призвал всех граждан страны прийти на участки и "сказать свое слово". "Голос каждого из вас - самый важный, самый главный", - добавил президент.

Для удобства и безопасности россиян участки для голосования открылись заранее - с 25 июня. За пять дней участие в плебисците приняли 49,6 млн человек или 45,7% от числа избирателей, зарегистрированных на территории РФ. Такие цифры назвала во вторник глава ЦИК Элла Памфилова.

"Самое главное - оправдались наши ожидания, наши прогнозы, наше предложение развести голосование на семь дней. Мы нигде не видим столпотворения, люди спокойно голосуют с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности", - добавила председатель Центризбиркома.

В ЦИКе также отмечают, что голосование проходит в строгом соответствии с законом. В комиссию поступило 467 802 обращения, из них чуть более 2% содержат информацию о нарушениях. При этом не поступило ни одной серьезной жалобы, требующей рассмотрения на уровне Центризбиркома. Гораздо больше беспокойства комиссиям и наблюдателям доставляют авторы многочисленных фейков.

30 июня в Москве и Нижегородской области завершилось дистанционное голосование. Явка на нем превысила 93%, это 1 090 211 человек в двух регионах. "Это самые мотивированные, самая активная часть гражданского общества. Они осознанно регистрируются, потому что приняли решение голосовать. Поэтому такая высокая явка", - считает Элла Памфилова. По ее словам, этот опыт будет использован уже в сентябре на региональных выборах - электронное голосование пройдет в нескольких регионах.

1 июля россияне будут голосовать только в помещениях участков и на дому. Для того, чтобы пригласить к себе членов участковой избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования, надо обратиться в УИК не позднее 17.00 по местному времени. Процедура надомного голосования проходит бесконтактно, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса.

За соблюдением закона следят наблюдатели. Их численность к понедельнику превысила 510 тысяч человек. Это представители 18 политических партий и 1600 общественных организаций. В Общественной палате РФ, которая координирует работу наблюдателей, уверены, что этого количества достаточно, чтобы охватить все процессы на участке и за его пределами.

Помимо россиян, на голосовании присутствуют около 50 иностранных экспертов. Они отмечают высокий уровень организации плебисцита и исчерпывающие меры профилактики распространения коронавируса. Многие из них хотели бы воспользоваться опытом России в своих странах, особенно в части применения высоких технологий - дистанционного голосования и системы "Мобильный избиратель".

В ЦИКе ожидают, что активность граждан в решающий день голосования будет высокой. В комиссии еще раз напомнили коллегам в регионах о необходимости строго соблюдать меры санитарной безопасности.

Участки по всей стране закроются 1 июля в 20.00 по местному времени. Затем начнется подсчет голосов. В Центризбиркоме рассчитывают объявить предварительные итоги к полудню 2 июля.