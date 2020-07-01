Депутат МГД Олег Артемьев: Электронное голосование станет частью новой электоральной культуры

Онлайн-плебисцит станет частью новой электоральной культуры в России. Такое мнение в беседе с агентством "Москва" выразил депутат Мосгордумы, летчик-космонавт Олег Артемьев.

"Моему другу и соратнику летчику-космонавту Анатолию Иванишину, который сейчас находится на Международной космической станции, удалось проголосовать онлайн, - поделился Артемьев. - Находясь на орбите, обычно голосуют все российские космонавты, я и сам голосовал два раза во время полетов, Иван Вагнер сегодня тоже будет голосовать через доверенное лицо. Но именно электронное голосование с орбиты было впервые не только в России, но и в мире".

Собеседник агентства отметил, что это стало возможным благодаря эффективному развитию IT-сферы в России.