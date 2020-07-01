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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

МГИК: В столице начался итоговый день голосования по Конституции

Текст: Любовь Проценко

О том, что у москвичей начался итоговый день голосования по Конституции, напомнил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. Он рассказал:

Наблюдатели вышли на все избирательные участки в Москве

- Сегодня в Москве проходит общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Я напомню, что реализовать свое право до сегодняшнего дня можно было с 25 июня. Сегодня основной день голосования. Все 3604 участка открылись в установленное время - в 8:00. Участки будут работать до 20:00 по московскому времени. Москвичи, которые по каким-то причинам не смогут прийти на участок, могут подать заявление в участковую комиссию до 17:00 - им будет предоставлена возможность проголосовать вне помещения для голосования.

Голосование, по его словам, идет в штатном режиме, все участковые комиссии в полном составе приступили к работе.

Данные участников электронного голосования проходят сверку

Говоря о дистанционном электронном голосовании, которое проходило в Москве с 25 по 30 июня, Ермолов рассказал, что все москвичи, которые выбрали такой способ отдать свой голос, смогли до вчерашнего дня реализовать свое право. Итоги его были подведены в 20:00. Участие в нем приняли 979092 москвича, или около 93% от подавших заявление на участие в дистанционном голосовании. "Цифры очень хорошие", - заключил Юрий Ермолов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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На 1978 участках в Москве обеспечено видеонаблюдение, рассказал также председатель Мосгоризбиркома:

- Сегодня будет трансляция изображения в сеть интернет. Видеонаблюдение осуществлялось на протяжении всего периода голосования, начиная с 25 июня. Общественный штаб по наблюдению имел возможность видеть, что происходит на избирательный участках. Сегодня сигнал будет транслироваться в сеть интернет, начиная с 7:00 до подписания протокола участковой комиссией. Все действия, которые будут проходить на участке, будут публичны.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

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