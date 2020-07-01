Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию

В Москве подвели итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, в котором приняли участие почти 1,1 миллиона жителей столицы и Нижегородской области. После сборки частей ключа шифрования результаты были расшифрованы за 40 минут.
Как выяснилось, 62,33% (601 096 человек) проголосовавших онлайн в Москве отдали голоса за поправки в Конституцию, против высказались 37,67% (363 341 человек).
В Нижегородской области за проголосовали 59,69% (76 073 человек), против - 40,31% (50 700 человек).