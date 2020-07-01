Ни один наблюдатель или журналист не был удалён с участка в Москве

В Москве ни один наблюдатель или журналист не был удалён с участка для голосования по поправкам в Конституцию. И в целом голосование в столице проходит честно и прозрачно. Об этом заявил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосование в Москве Илья Массух.

"Видеонаблюдение очень помогает, каждый вопрос можем открутить и посмотреть, качество - изумительное, позволяет увеличить картинку и обратить на все внимание", - отметил он.

Напомним, сегодня в России проходит последний день голосования по поправкам в Конституцию. В Москве в 08:00 открылись более 3,6 тысячи участков, работать они будут до 20:00. Явка по состоянию на 10:00 составила 42,35%.