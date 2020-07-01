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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Россия начнет поставлять в другие страны лекарство от COVID-19

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
У нового российского предприятия будет возможность экспортировать лекарство от коронавируса SARS-CoV-2 на рынки Ближнего Востока и других стран.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В Ярославле построят современное биотехнологическое производство активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (PФПИ). Предприятие станет результатом партнерства PФПИ, суверенного фонда РФ и группы компаний "P-Фарм". B создание производства инвестируют четыре миллиарда рублей.

Фото: Пресс-служба завода "Биохимик"
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По информации РФПИ, на совместном предприятии будет в необходимых для страны масштабах производиться препарат "Артлегиа" (олокизумаб). Он применяется в терапии цитокинового шторма (чрезмерного ответа иммунной системы) у больных со среднетяжелой формой коронавирусной инфекции. Препарат прошел клинические испытания. Он зарегистрирован и внесен в методические рекомендации Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Сейчас препарат выпускается и маркируется на производственном комплексе названной группы компаний в Ярославле. Произведено уже более 12 тысяч упаковок.

"Совместно с РФПИ мы намерены масштабировать производство препарата и обеспечить им пациентов не только в России, но и за ее пределами, - пояснил председатель совета директоров группы фармкомпаний Алексей Репик. - В нашу программу также входят клинические исследования оригинальной молекулы RPH-104 - блокатора ИЛ-1, это совместные испытания с олокизумабом. Существенный вклад в избавление от бремени вируса должна внести еще одна биотехнологическая молекула - RPH-137, так называемая "ловушка" для вируса".

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Кроме того, на новом заводе планируют производить первую российскую вакцину против COVID-19, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гaмaлеи. А также другие перспективные биотехнологические лекарственные средства и вакцины для борьбы c коронавирусом.

Ранее было запущено производство "Авифавира" - одного из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса, и первого (на базе "Фавипиравира"), одобренного для лечения коронавируса.

"В рамках совместного предприятия мы намерены сосредоточиться над другим направлением терапии коронавирусной инфекции и поддержать работу по созданию отечественной вакцины, а также расширить выпуск препарата "Артлегиа", - заявил Кирилл Дмитриев. - Считаем важным максимально расширить инструментарий врачей в терапии пациентов с коронавирусной инфекцией".

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