В Ярославле возбудили дело за распространение COVID-19

В Ярославле возбуждено уголовное дело в отношении мужчины с выявленным коронавирусом, который нарушал режим самоизоляции.

По информации Генпрокуратуры РФ, 37-летний ярославец, знавший о наличии у него COVID-19, подтвержденного тестами, ежедневно нарушал режим самоизоляции, посещал общественные места, контактировал с коллегами по работе и иными лицами, подвергая их риску заражения. Факт нарушения режима самоизоляции установила прокурорская проверка.

- Мужчина имеет высшее медицинское образование и возглавляет одно из ветеринарных учреждений Ярославской области, - уточнили в Генпрокуратуре.

Сообщается, что прокурор Красноперекопского района Ярославля направил материалы проверки в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).