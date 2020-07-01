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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославле возбудили дело за распространение COVID-19

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославле возбуждено уголовное дело в отношении мужчины с выявленным коронавирусом, который нарушал режим самоизоляции.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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По информации Генпрокуратуры РФ, 37-летний ярославец, знавший о наличии у него COVID-19, подтвержденного тестами, ежедневно нарушал режим самоизоляции, посещал общественные места, контактировал с коллегами по работе и иными лицами, подвергая их риску заражения. Факт нарушения режима самоизоляции установила прокурорская проверка.

- Мужчина имеет высшее медицинское образование и возглавляет одно из ветеринарных учреждений Ярославской области, - уточнили в Генпрокуратуре.

Сообщается, что прокурор Красноперекопского района Ярославля направил материалы проверки в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Пандемия коронавируса COVID-19

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