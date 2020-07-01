В регионах ЦФО начался подсчет голосов по поправкам в Конституцию РФ

Практически во всех регионах центра России явка перевалила за 50 процентов уже к 18 часам. Активнее всего голосовали в Брянской области, где на это время свое мнение по поправкам в Конституцию РФ высказали почти 86 процентов совершеннолетних жителей региона.

Порог в 70 процентов к 18 часам преодолели в Тамбовской (78,11), Белгородской (76,12), Орловской (73,5) и Тульской (70,9) областях.

"Голосование по поправкам в Конституцию завершено, началась обработка бюллетеней. Хочу поблагодарить всех, кто проявил свою гражданскую позицию и сделал свой выбор. В Ярославской области это больше половины совершеннолетних жителей. И как бы не проголосовал каждый, это его личное мнение, которое уважает государство. Главное, не оставаться равнодушным к судьбе России, быть активным соавтором ее будущего. Только так наша страна будет развиваться, становиться сильнее и успешнее", - написал на своей странице в соцсети Ярославский губернатор Дмитрий Миронов.

В Тульской области, как сообщил председатель облизбиркома Павел Веселов, на всех постоянных участках при подсчете итогов голосования протоколы участковых избирательных комиссий изготавливаются с машиночитаемым QR-кодом для ускоренного ввода данных в систему ГАС "Выборы".

- Использование машиночитаемого кода позволяет в несколько раз ускорить ввод и передачу информации об итогах голосования, а также исключить повторный ввод протоколов в ГАС "Выборы" и другие технические ошибки, - пояснил Веселов.

Ускорят подсчет голосов комплексы обработки избирательных бюллетеней. Их в регионе 110 штук, все они установлены на участках для голосования в областном центре.

В основной день общероссийского голосования члены региональной Общественной палаты побывали практически на всех избирательных участках. Так, председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина посетила ТИКи Тулы, Щекинского и Плавского районов. По ее словам, голосование в регионе прошло без нарушений.

Как сообщает РИА Новости, ЦИК РФ опубликовал предварительные данные голосования в ряде регионов. В Тамбовской области после обработки 1,11 процента протоколов за принятие поправок проголосовали 90,62 процента избирателей, против - 9,08 процента.

В Рязанской области 90,61 процента жителей поддержали поправки в Основной закон страны, еще 7,8 процента высказались против. Данные приведены после обработки 0,39 процента голосов.

В Смоленской области после обработки 0,63 процента протоколов вырисовывается следующая картина: за поправки проголосовали 85,39 процента жителей, против - 13,64 процента. В Ярославской области за принятие поправок высказались 62,50 процента жителей. Против - 37,50 процента. Данные приведены на момент обработки 0,12 процента протоколов. В Ивановской области за поправки проголосовали 82,87 процента избирателей после обработки 0,39 процента бюллетеней. Против высказались 16,93 процента жителей региона.