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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В регионах ЦФО откроются гостиницы и летние кафе

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж) , Элина Труханова (Владимир) , Елена Шулепова (Рязань)

В ряде регионов Центрального федерального округа вновь ослабили ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.

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По словам губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, в регионе в ближайшее время смогут открыться апартотели, турбазы и базы отдыха. "Сегодня подписал документ о внесении соответствующих изменений в 127-й указ. Он вступит в силу с момента официального опубликования. Решение принято по итогам вчерашнего совещания с представителями туротрасли и областным управлением Роспотребнадзора", - написал он на своей странице в соцсети.

Владимир Сипягин подчеркнул, что при соблюдении отельерами всех требований главного санитарного врача области будут постепенно сниматься ограничения в сферах, важных для турбизнеса.

"Будем не просто восстанавливать турпоток, а наращивать его, как только позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация", - заверил глава региона.

К слову, во Владимирской области свою деятельность уже возобновили санатории, имеющие медицинскую лицензию, летние кафе, музеи и парки, а туроператоры и турагенты начали принимать клиентов.

В Воронежской области, согласно указу губернатора от 30 июня, открываются гостиницы, зоопарк и океанариум. Для гостей из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга отменено требование о двухнедельной самоизоляции. Возобновляются тренировки сборных команд и профессиональных спортклубов.

Фото: iStock
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Предприятиям общепита разрешено открыть летние веранды и террасы, обеспечив между столиками перегородки или расстояние не менее полутора метров. В Воронеже 13 ресторанов и кафе, которые ставили выносные столики из года в год, все необходимые согласования уже получили. Остальные заведения смогут оформить документы в кратчайшие сроки: по просьбе бизнеса процедура значительно упрощена, а плата отменена. Раньше получить добро на обслуживание клиентов за уличными столиками (самый простой вариант для лета) можно было за несколько недель, теперь нормативный срок - семь рабочих дней.

В Рязанской области стало возможным проведение конференций и выставок. Открылись летние веранды кафе и ресторанов, но при условии соблюдения требований по расстановке столов и дезинфекции помещений. Гостиницам разрешено возобновить работу при половинной загрузке и питании в номерах.

В санаториях, в том числе детских, допустимая загрузка - тридцать процентов. Начали функционировать дневные стационары и поликлиники, а также отделения восстановительного лечения. В Калужской области с 27 июня возобновили работу магазины с площадью торговых залов до 800 квадратных метров, фитнес-центры и различные спортивные организации. Об этом в обращении к жителям региона заявил врио губернатора Владислав Шапша.

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При этом на территории региона до 31 июля сохраняется "масочный режим" и по-прежнему актуально требование Роспотребнадзора по социальному дистанцированию и обязательному использованию сотрудниками торговли и салонов красоты индивидуальных средств защиты органов дыхания, перчаток и антисептических средств.

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