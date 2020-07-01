К финальному голосованию по поправкам приступили на Камчатке и Чукотке

Сегодня завершается всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, проходившее с 25 июня. Целых семь дней на принятие решения россиянам дали, в связи с эпидемиологической ситуацией, чтобы избежать большого скопления людей в помещениях.

Многие жители станы уже успели высказать свое мнение, но кто-то намеренно отложил этот момент до специально предоставленного выходного.

Первыми открылись избирательные участки самых отдаленных регионов: Камчатского края и Чукотского автономного округа. На Чукотке до 1 июля ежедневно с 8:00 до 20:00 работали 55 избирательных участков. За шесть дней их посетили больше 17 тысяч человек. На Камчатке с 25 по 30 июля по поправкам в Конституцию проголосовали больше десяти тысяч жителей. Принимали их голоса 32 участковых избирательных комиссии.

Напомним, что для участников мероприятия действуют строгие санитарные правила. Члены комиссий, наблюдатели и голосующие должны надевать защитные маски и перчатки, обрабатывать руки дезинфектором и пользоваться одноразовой ручкой. Все необходимое на участках присутствует. Кроме того, в целях профилактики распространения инфекции с избирательных кабинок сняли шторки.