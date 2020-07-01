Сахалин и Колыма присоединились к голосованию по поправкам в Конституцию

Продолжается всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Сегодня финальный день голосования, длившегося семь дней, с 25 июня. Избирательные участки открылись в Сахалинской и Магаданской областях.

На Колыме с 25 по 30 июня работали 85 избирательных участков, сегодня в областной больнице открылся еще один. В первые дни голосования они активно принимали желающих высказать свое мнение об имениях в главном законе страны. В числе тех, кто решил проголосовать раньше специально выделенного выходного дня оказался и глава региона Сергей Носов.

- Все мы граждане нашей страны, и если не ты, то кто выскажет свое мнение? Иногда мы слышим высказывания о том, что за нас уже кто-то все решил. Сейчас есть прекрасная возможность проявить гражданскую позицию, выразить свое мнение, и оно, без всякого сомнения, будет услышано, - отметил губернатор Магаданской области.

Активно выражают свою гражданскую позицию и в Сахалинской области. Разобраться с тем, какие именно поправки предлагается внести, жителям основного региона помогают "Волонтеры Конституции". С первых дней голосования они ведут информационную работу на участках. Отвечать на вопросы граждан добровольцы продолжили и сегодня.

- Всего 1 июля, и все дни, до дня голосования, открыто 309 постоянных участков для голосования и восемь временных. Вместе с судовыми участками, на которых проходило досрочное голосование, количество участков составляет 452. Установлены 33 комплекса обработки избирательных бюллетеней, - сообщили "РГ" в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Ранее избирательные участки открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

Напомним, что при проведении голосования соблюдаются строгие санитарные правила. Все присутствующие надевают защитные маски и перчатки, обрабатывают руки дезинфектором. Бюллетень заполняется одноразовой ручкой в кабинках, где, в целях профилактики распространения COVID-19, сняли шторки.