Явка на электронное голосование в Нижегородской области составила 92%

Поправки в Конституцию поддерживают 85,37 процента проголосовавших нижегородцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.
В регионе обработано 0,04 процента бюллетеней. Против поправок проголосовало 14,63 процента жителей Нижегородской области.
Губернатор Глеб Никитин отметил высокую явку избирателей. По данным на 12 дня проголосовало свыше 63,5 процента нижегородцев.
- Отлично показало себя дистанционное электронное голосование. Более 92 процента из тех, кто зарегистрировался, проголосовали. Обязательно будем использовать этот опыт и готовы делиться им с другими регионами, - сообщил он.
Напомним, для участия в электронном голосовании зарегистрировалось около 140 тысяч нижегородцев. Число желающих принять участие в дистанционном голосовании оказалось в полтора раза выше прогнозов.