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01.07.2020 19:38
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" обыграл "Тамбов" и увеличил отрыв от второго места

Текст: Артур Нанян
В матче 25-го тура лидер чемпионата России "Зенит" сыграл на выезде с "Тамбовом". Встреча закончилась победой питерцев - 2:1.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Накануне главный конкурент "сине-бело-голубых" в битве за чемпионство "Локомотив" потерял очки, не сумев обыграть на своем поле самарские "Крылья Советов" (1:1). Это значило, что в случае победы в Нижнем Новгороде зенитовцы могли увеличить отрыв от "железнодорожников" до 11 очков. И это за пять туров до конца сезона.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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В первом тайме "Тамбов" смотрелся достойно. Номинальные хозяева могли и открыть счет, но в паре эпизодов им не повезло. Зато "Зенит" свой момент использовал: на 43-й минуте с передачи Артема Дзюбы отличился Сердар Азмун.

Во второй половине "Тамбов" предпринял ряд попыток сравнять счет. И, надо отметить, добился своего: на 88-й минуте с пенальти забил Валерий Чуперка. И все же последнее слово осталось за "сине-бело-голубыми": решающий мяч уже в компенсированное время провел Эмилиано Ригони.

В следующем туре питерцы сыграют в гостях с "Краснодаром" (5 июля), а "Локомотив" днем ранее примет "Сочи".

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