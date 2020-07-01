Задержан один из зачинщиков массовой драки в Норильске

В Норильске полиция задержала одного из участников массовой драки, которая произошла 20 июня. Молодой человек 2000 года рождения, по предварительным данным, является одним из инициаторов конфликта. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю.

Напомним, по факту массовой драки было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В ходе его расследования у 17 участников конфликта были произведены обыски. Полицейские изъяли 11 ножей и пневматический пистолет, а также 29 телефонов, 2 жестких диска, одежду и обувь со следами крови.

Причина конфликта, как и количество втянутых в него участников, не называются.