В СКФО по поправкам в Конституцию проголосовали более 81% избирателей

Все участковые избирательные комиссии в Северо-Кавказском федеральном округе закрылись и в них начался подсчет голосов по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Как сообщил полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка, по данным на 18 часов средняя явка достигла 81,96 процента.

- Приняли участие 4 906 816 человек, все субъекты Северо-Кавказского федерального округа вошли в первые 20 регионов России по количеству проголосовавших, - отметил Чайка.

Информацию о количестве голосов "За" и "Против" УИКи будут передавать в территориальные избирательные комиссии, а оттуда вноситься в Государственную автоматизированную систему "Выборы".

Явка в Дагестане на 18 часов 1 июля за все дни выборов составила 87 процентов, в Ингушетии 74,34, в Чечне 93,16 процента. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии на участки выразить свое мнение по поправке в Конституцию пришли 78,59 и 83,07 процента соответственно. В Северной Осетии явка оказалась ровно 80 процентов, а на Ставрополье 77,53.

Ранее сообщалось, что средняя явка по СКФО к 10 утра в заключительный день голосования превысила 70 процентов.