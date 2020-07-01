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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Из Петербурга в Евпаторию отправился первый поезд

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

С Московского вокзала Петербурга в Евпаторию отправился первый поезд. Свободных мест в составе нет, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-перевозчика "Гранд сервис экспресс".

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В поезде семь плацкартных и пять купейных вагонов, всего в составе 524 пассажирских места. Большинство путешественников купили билеты до конечной станции. Время в пути составит 44 часа, протяженность маршрута 2697 километров. Ходить поезд будет через день.

С 15 июля смогут уехать в Евпаторию на поезде и москвичи. Время в пути из столицы составит 35 часов.

Сейчас в Крым ходят поезда по двум маршрутам. Ежедневно с Казанского вокзала в Москве отправляются поезда до Симферополя, а из Петербурга также каждый день ходят составы до Севастополя. Также с 28 июня поезда в Симферополь начнут ходить из Екатеринбурга.

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