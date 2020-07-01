Прах погибшей на Бали 18-летней блогерши доставили в Петербург

В Петербург доставлен прах 18-летней Анастасии Зубриной, известной блогерши, трагически погибшей на острове Бали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отца девушки.

Анастасия Зубрина вела успешный блог в Instagram под псевдонимом Настя Тропицель, у нее насчитывалось свыше 1,3 миллиона подписчиков. 21 июня девушка разбилась во время поездки на мотоцикле.

Близкие погибшей не смогли приехать на церемонию кремации из-за закрытых границ. Сейчас прах девушки доставлен в Петербург. В ближайшее время должны состояться похороны.

Анастасия Зубрина родилась и выросла в Петербурге. Страницы в соцсетях она активно вела с 12 лет, в последние годы ее посты были посвящены фрилансу. Сама блогерша писала в своих постах, что первый миллион она заработала в возрасте 15 лет. Анастасия активно ездила по миру, 20 недель назад она приехала на Бали.