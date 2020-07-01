Стало известно, когда Эрмитаж откроется для посетителей

Эрмитаж 6 июля не откроет свои двери: прием посетителей этот знаковый музей начнет примерно с середины июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Пиотровский отметил, что все мероприятия будут проводиться в соответствии с регламентами, разработанными Роспотребнадзором.

Напомним, накануне стало известно, что в Петербурге с 6 июля получили право открыться государственные музеи.

Подготовка к возобновлению работы Эрмитажа началась еще в середине июня. А в самые строгие недели самоизоляции вход в музей был закрыт не только для посетителей, но и для сотрудников. Поэтому онлайн-экскурсии, которые так полюбились гражданам в самоизоляции проводились в необычном формате, сотрудники использовали видео и фото из архивов.

С середины июня Эрмитаж проводит "живые" онлайн-экскурсии, когда сотрудники из залов музея рассказывают о самых необычных экспонатах.

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