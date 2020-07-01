В Коми открылись торговые центры

В Республике Коми, где действовали одни из самых жестких ограничений из-за непростой эпидемической ситуации, открылись несетевые магазины и заработали торговые центры, сообщает пресс-служба правительства региона.

Исключение сделано только для Воркуты и Усинска, где заболеваемость пока остается на высоком уровне. Там пока будут работать только супермаркеты, аптеки, салоны связи. В открывшихся же магазинах и ТЦ посетители и персонал должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Также в регионе разрешили работу МФЦ и в обычном режиме граждане смогут получать государственные и муниципальные услуги. Правда, в Воркуте и Усинске на прием к чиновникам можно будет попасть только по предварительной записи.

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