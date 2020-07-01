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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Депутатов Европарламента поразила явка на голосование в Крыму

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Фото: Юлия Суконкина/ РГ Фото: Юлия Суконкина/ РГ
Фото: Юлия Суконкина/ РГ

Прибывшая в Крым группа депутатов, политиков и общественных деятелей из европейских стран с утра начала объезд избирательных участков, на которых проходит голосование о поправках в Конституцию РФ. И главным впечатлением стала высокая явка на избирательных участках, зафиксированная к утру 1 июля.

Фото: Пресс-служба Государственного совета Республики Крым
Политики Евросоюза прибыли в Крым для наблюдения за голосованием

Депутаты Европарламента начали работу с посещения избирательного участка в Симеизе, расположенного в местном поселковом клубе, и в Алупке, что находится в школе № 1 имени Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. Гости не смогли обойти этот факт вниманием и возложили цветы к памятнику легендарного летчика-аса. А местные жители встретили гостей караваем. Глава делегации, член комитета Европарламента по иностранным делам, президент ассоциации "Франко-Российский диалог" Тьерри Мариани признался, что его приятно удивила организация процесса голосования с точки зрения соблюдения санитарных правил.

- Для Крыма сегодняшнее голосование - это хорошая возможность подтвердить тот выбор, который был сделан в 2014 году, - подчеркнул Мариани. - Будущее страны выбирает сам народ, а не группа людей. Европа не хотела и не хочет признать волю крымского народа в 2014 году - выйти из состава Украины и войти в Россию. Но мы в который раз видим, что все распространяемые в ЕС данные об оккупации полуострова - надуманные: в Крыму больше вероятность получить солнечный удар, чем встретить военных.

А депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн отметил, что высокий процент явки в Крыму - 70 процентов по состоянию на утро первого июля - говорит о том, что референдум носит демократичный характер.

- Технически все было хорошо организовано, для нас санитарные меры важны, и мы хотели посмотреть, как это будет организовано в России в условиях коронавирусной пандемии, - сказал Линдеманн. - Мы хотели поучиться, как организовать выборы в Германии в следующем году. В Крыму все продумано: есть и перчатки, и маски, а люди могут прийти и отдать голос, не подвергая себя риску.

Напомним, накануне в Крым прибыла делегация международных экспертов, в которую вошли депутаты Европейского парламента, национальных парламентов, лидеры политических партий и журналисты из Франции, Болгарии, Венгрии, Германии. Иностранные гости в День всенародного голосования посещают избирательные участки в Ялте и Симферополе, чтобы ознакомиться с процедурой голосования крымчан по поправкам в Конституцию.

В Крыму голосование проходит на 1128 избирательных участках, к утру первому июня уже отдали свои голоса более 70 процентов крымчан.

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