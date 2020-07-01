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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Матч "Ростов" - "Краснодар" стал самым продолжительным в истории РПЛ

Текст: Артур Нанян
Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар" / РИА Новости Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар" / РИА Новости
Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар" / РИА Новости

Встреча 25-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Краснодаром" вошла в историю. Она стала самой продолжительной с момента основания Премьер-лиги (в 2001 году).

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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В общей сложности команды провели на поле 111 минут 15 секунд. По ходу игры арбитру Виталию Мешкову пришлось несколько раз обращаться к видеоассистентам по ряду спорных эпизодов. В частности, в компенсированное время он дважды останавливал поединок, чтобы решить: назначать пенальти или нет. К слову, на 102-й минуте "Ростов" сравнял счет именно благодаря 11-метровому, который четко реализовал Ивелин Попов.

Добавим, что матч в итоге завершился боевой ничьей - 1:1. "Краснодар" идет третьим в таблице, имея в своем активе 45 очков, а ростовчане расположились на четвертой строчке, отставая от "быков" на три балла. При этом у краснодарцев, по сравнению с дончанами, есть игра в запасе.

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