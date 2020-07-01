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01.07.2020 09:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Политики Евросоюза прибыли в Крым для наблюдения за голосованием

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Группа европейских политиков, в которую входят депутаты Европарламента из Франции и политики из Болгарии, Германии и Швеции, прилетела в Крым для наблюдения за голосованием по поправкам к Конституцию России.
Фото: Пресс-служба Государственного совета Республики Крым Фото: Пресс-служба Государственного совета Республики Крым
Фото: Пресс-служба Государственного совета Республики Крым

В делегации пять депутатов Европарламента Франции, в том числе уже седьмой раз прилетающий в Крым Тьерри Мариани, а также Виржини Жорон, Эрве Ив Мари Клод Жувен, Жан-Лин Лакапель и Филипп Оливье. Германию представляет депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн, Болгарию - вице-председатель партии "Альтернатива Болгарского Возрождения" Любомира Ганчева, экс-член ЦИК Болгарии Мартин Райчев Райков. Из Швеции - журналист и экс-депутат парламента скандинавской страны Эрик Альмквист.

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В аэропорту Симферополя иностранных гостей встретил председатель Госсовета РК Владимир Константинов и председатель комитета парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

- Крым остается в зоне повышенного внимания европейских политиков, - рассказал глава делегации, член комитета Европарламента по иностранным делам, президент ассоциации "Франко-Российский диалог" Тьерри Мариани. - Мы хотим посмотреть, как здесь пройдет голосование. В первый раз я приехал на полуостров в 1995 году, когда он еще был в составе Украины. И я своими глазами наблюдаю, какую эволюцию проходит регион - от застоя до возрождения. Как спящая красавица, Крым возрождается после воссоединения с Россией.

По мнению Мариани, вносимая в Конституцию РФ поправка о приоритете национального законодательства над международным позволяет россиянам взять судьбу страны в свои руки.

- Это очень важно. У нас Евросоюз часто диктует свои законы, и страны, входящие в него, не всегда с ними согласны, - пояснил Мариани свою позицию. - В частности, это касается массовой миграции мусульман. Ваш пример, когда граждане определяют будущее страны, очень отрадный. Надеемся, что он покажет правильный путь для Франции и других стран Евросоюза.

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Все члены иностранной делегации перед поездкой в Крым прошли исследование на коронавирус, поэтому им не требуется, как требует указ главы РК о режиме повышенной готовности, сдавать пробы на COVID-19. На полуострове европейцы пробудут два дня. Сегодня они понаблюдают за голосованием крымчан в Ялте и Симферополе, после чего поделятся своими впечатлениями с журналистами.

В Республике Крым свое мнение о поправках в Конституцию высказали уже более миллиона граждан, или около 70 процентов имеющих право голоса.

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