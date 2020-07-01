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01.07.2020 15:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В психинтернате Калмыкии коронавирус выявили у 196 человек

Текст: Руслан Мельников
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В Калмыкии в Сарпинском психоневрологическом доме-интернате специалисты выявили коронавирус у 196 человек. При этом в учреждении находится более 350 подопечных и 62 сотрудника.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в республиканском минздраве, опасности распространения заболевания за пределы интерната нет.

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"Это прогнозируемая ситуация, так как учреждение имеет специфическую направленность. В то же время, это закрытое учреждение, поэтому рисков распространения заболевания вне его мы не предвидим. Наши врачебные бригады приступили к работе. Все пациенты получают лечение, тяжелых среди них нет. Ситуация находится на контроле лично главы региона Бату Хасикова и министра здравоохранения России Михаила Мурашко", - пояснил министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.

Всего к работе в интернате приступили около 70 медиков. Напомним, ранее сообщалось, что в психоневрологическом интернате с большим количеством подопечных, расположенном в поселке Годжур, выявлена вспышка коронавирусной инфекции. На базе интерната открылся инфекционный госпиталь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия Пандемия коронавируса COVID-19

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