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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Герои живут рядом

Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 142(8196)
Детская скамейка в форме самолета появилась во дворе дома, где живет экипаж, посадивший аэробус на кукурузное поле. Скамью установил застройщик, чтобы напомнить екатеринбуржцам, что рядом с ними живут настоящие герои.
Необычный арт-объект привлекает внимание. Фото: Татьяна Андреева/РГ Необычный арт-объект привлекает внимание. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Необычный арт-объект привлекает внимание. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Нам хочется, чтобы, глядя на них, дети брали пример не с вымышленных человеков-пауков, а с реальных Юсуповых и Мурзиных,- объясняют в компании.

Фото: Владимир Нордвик
Дамир Юсупов рассказал "Родине" о жизни до и после знаменитой посадки на кукурузное поле

Напомним, ЧП со счастливым финалом произошло 15 августа прошлого года. Лайнер "Уральских авиалиний", выполняя рейс Москва-Симферополь, сразу после взлета столкнулся со стаей птиц, у самолета отказали двигатели. Экипаж благополучно посадил воздушное судно на кукурузное поле. Все 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы. Президент присвоил командиру самолета Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звание Героя России, бортпроводников наградили орденом Мужества. В Екатеринбурге каждому члену экипажа подарили по однокомнатной квартире в новостройке.

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