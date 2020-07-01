Детская скамейка в форме самолета появилась во дворе дома, где живет экипаж, посадивший аэробус на кукурузное поле. Скамью установил застройщик, чтобы напомнить екатеринбуржцам, что рядом с ними живут настоящие герои.

- Нам хочется, чтобы, глядя на них, дети брали пример не с вымышленных человеков-пауков, а с реальных Юсуповых и Мурзиных,- объясняют в компании.

Напомним, ЧП со счастливым финалом произошло 15 августа прошлого года. Лайнер "Уральских авиалиний", выполняя рейс Москва-Симферополь, сразу после взлета столкнулся со стаей птиц, у самолета отказали двигатели. Экипаж благополучно посадил воздушное судно на кукурузное поле. Все 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы. Президент присвоил командиру самолета Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звание Героя России, бортпроводников наградили орденом Мужества. В Екатеринбурге каждому члену экипажа подарили по однокомнатной квартире в новостройке.