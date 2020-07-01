Семашко назвал сроки вступления в силу соглашения о взаимном признании виз

Как ранее информировал "СОЮЗ ", текст соглашения был подписан главами внешнеполитических ведомств Союзного государства 19 июня во время визита в столицу РБ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Этот документ, над которым в СГ эксперты работали уже несколько лет, предусматривает право иностранцев "въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории двух государств на основании визы одного из них и документов, удостоверяющих личность".
Кроме того, иностранцы смогут следовать воздушным, железнодорожным транспортом, а также по шести автомобильным дорогам, которые определены в приложении к соглашению.