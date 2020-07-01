В мире
01.07.2020 13:13
Текст: Юрий Сизов

Семашко назвал сроки вступления в силу соглашения о взаимном признании виз

Судя по динамике прохождения межгосударственных документов в структурах исполнительной власти в Минске, местные обозреватели допускают, что соглашению о взаимном признании виз между Беларусью и Россией предстоит еще длительный путь. Это подтвердил 1 июля во время онлайн-брифинга и посол РБ в России Владимир Семашко, сообщив, что сторонам необходимо "его ратифицировать и провести ряд подготовительных мероприятий". Так что документ, по его словам, вступит в силу в конце нынешнего - начале следующего года.
Фото: Роман Щербенков Фото: Роман Щербенков
Роман Щербенков

Как ранее информировал "СОЮЗ ", текст соглашения был подписан главами внешнеполитических ведомств Союзного государства 19 июня во время визита в столицу РБ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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Этот документ, над которым в СГ эксперты работали уже несколько лет, предусматривает право иностранцев "въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории двух государств на основании визы одного из них и документов, удостоверяющих личность".

Кроме того, иностранцы смогут следовать воздушным, железнодорожным транспортом, а также по шести автомобильным дорогам, которые определены в приложении к соглашению.

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