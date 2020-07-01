Токийский Disneyland открылся после четырехмесячного простоя

Токийский Disneyland открылся в среду, 1 июля, после почти четырехмесячного простоя. Из-за коронавируса администрация парка развлечений решила ограничить число посетителей - попасть туда можно только по купленному заранее билету с фиксированной датой. Об этом пишет ТАСС.

На входе у всех посетителей измеряют температуру тела, а самих гостей просят соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Disneyland был закрыт 29 февраля. Парк развлечений в пригороде Токио каждый год посещают свыше 30 миллионов человек.

В Японии коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен у 19 тысяч 481 человека. От COVID-19 скончались 985 местных жителей.