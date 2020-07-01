Toyota осталась самым дорогим автобрендом, Tesla поднялась до 4 места

Toyota в очередной раз признана самым дорогим автомобильным брендом в мире. Второе место занимает Mercedes-Benz, третье - BMW. На четвертой позиции впервые оказалась американская Tesla. Такой вывод следует из рейтинга 2020 BrandZ Top 100 Most Valuable Brands, который составила консалтинговая фирма Kantar. В этом списке - самые ценные торговые марки из всех областей, а не только из автобизнеса.

Цена марки Toyota в 2020 году определена на уровне $28,39 млрд, в общем зачете она занимает 48 место. Mercedes-Benz по оценке Kantar стоит $23,35 млрд (56-е место), BMW - $23,326 млрд (61-е место). Tesla за год обошла трех грандов - Honda, Ford и Nissan - и оценивается в $11,350 млрд. Причем Tesla единственная из 10 самых дорогих автомобильных марок показала положительную динамику стоимости, прибавив сразу 22%.

Kantar замечает, что с 2008 года совокупная оценка топ-10 мировых автомобильных брендов только падает. Для сравнения бренды товаров сегмента luxury (ювелирные изделия, парфюм, одежда, часы и так далее) за 12 лет успели упасть, а затем отыграть падение и закрепиться наверху. Такая ситуация - признак того, что интерес потребителей к автомобилям как к товару в принципе снизился. Но аналитики рассчитывают, что он оживится с развитием рынка электромобилей.

Важно уточнить, что стоимость бренда не является рыночной капитализацией компании. Kantar оценивает стоимость по собственной методике, в которой учитываются обширные опросы потребителей и тщательная финансовая аналитика. Компания утверждает, что для своих исследований опрашивает более трех миллионов потребителей в более чем 50 странах. В финансовой части оценивается сумма доходов, которую продукты под каждым брендом принесли компаниям. Если у производителя несколько марок, вводится коэффициент атрибуции.