Трамп одобрил вывод из Германии почти десяти тысяч военных

Президент США Дональд Трамп одобрил план по выводу из Германии почти десяти тысяч американских военнослужащих. При этом официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что данный маневр улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе.

Ранее стало известно, что Вашингтон сократит военный контингент в ФРГ с 35 до 25 тысяч человек. Американский лидер не раз заявлял, что Берлин тратит слишком мало денег на оборону в рамках НАТО.

С этим в корне не согласна Ангела Меркель, канцлер Германии. "За последние годы расходы на оборонный комплекс значительно увеличились. И мы продолжим этот путь для наращивания нашего военного потенциала", - подчеркнула Меркель.