В четвертый раз: Lada снова переписала цены

АвтоВАЗ в очередной раз скорректировал прайс-листы на автомобили Lada. Повышение цен случилось 1 июля этого года.

Весь модельный ряд отечественного автопроизводителя подорожал на незначительные 5-10 тысяч рублей, это в среднем около 1,5%.

Розничные цены на Lada теперь выглядят следующим образом:

Granta Sedan с нынешних 465 900 рублей подорожала до 470 900 рублей, Vesta Sedan с 644 900 до 653 900 рублей, Xray с 634 900 до 641 900 рублей, пассажирский Largus с 627 900 до 635 900 рублей, Lada 4x4 с 566 900 до 572 900 рублей.

Причина пересмотра ценников традиционно заводом не раскрывается. Возможно, это плановое повышение. Не исключено, что компания пытается компенсировать низкую реализацию машин из-за снижения производства в связи с коронавирусом.

Напомним, АвтоВАЗ уже переписывал цены в январе, апреле и мае. В прошлом году российская марка трижды меняла цены на свою продукцию.

С января по май 2020 года Lada реализовала 104 500 автомобилей. Данный результат хуже прошлогоднего на 27,1%. По итогам 2019 года дилеры продали 362 356 машин (+1%).