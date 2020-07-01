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01.07.2020 09:00
Рубрика: Российский автопром

В четвертый раз: Lada снова переписала цены

Текст: Валерий Карташов
АвтоВАЗ в очередной раз скорректировал прайс-листы на автомобили Lada. Повышение цен случилось 1 июля этого года.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Весь модельный ряд отечественного автопроизводителя подорожал на незначительные 5-10 тысяч рублей, это в среднем около 1,5%.

Розничные цены на Lada теперь выглядят следующим образом:

Granta Sedan с нынешних 465 900 рублей подорожала до 470 900 рублей, Vesta Sedan с 644 900 до 653 900 рублей, Xray с 634 900 до 641 900 рублей, пассажирский Largus с 627 900 до 635 900 рублей, Lada 4x4 с 566 900 до 572 900 рублей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Причина пересмотра ценников традиционно заводом не раскрывается. Возможно, это плановое повышение. Не исключено, что компания пытается компенсировать низкую реализацию машин из-за снижения производства в связи с коронавирусом.

Напомним, АвтоВАЗ уже переписывал цены в январе, апреле и мае. В прошлом году российская марка трижды меняла цены на свою продукцию.

С января по май 2020 года Lada реализовала 104 500 автомобилей. Данный результат хуже прошлогоднего на 27,1%. По итогам 2019 года дилеры продали 362 356 машин (+1%).

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#Lada