В США начнутся клинические испытания четырех вакцин от коронавируса SARS-CoV-2. Разработчики получили соответствующее разрешение Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США.

"Четыре вакцины были одобрены. Еще шесть находятся в стадии рассмотрения", - рассказал руководитель ведомства Стивен Хан.

В мае американские СМИ сообщили о совместном проекте министерства здравоохранения США и Пентагона, целью которого является производство 300 миллионов доз вакцины от нового коронавируса к январю 2021 года.

Эпидситуация в Соединенных Штатах ухудшилась в июне после массовых протестов и снятия введенных ранее ограничений.

"У нас сейчас 40 с лишним тысяч новых случаев в день. Я не удивлюсь, если мы дойдем до 100 тысяч в день. И я очень этим обеспокоен", - заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.